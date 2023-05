Die Actionserie geht zu Ende

Paul Walker war 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Seine Tochter Meadow warf Porsche damals vor, eine Mitschuld an dem Unglück zu haben und zog vor Gericht. Die beiden Parteien einigten sich schließlich außergerichtlich.

Die Reihe über illegale Straßenrennen lief 2001 mit »The Fast and the Furious« um die Hauptdarsteller Vin Diesel und Paul Walker (als Undercover-Polizist Brian O'Conner) an. »Fast X« (dt. Titel: »Fast & Furious 10«) soll am 17. Mai in die deutschen Kinos kommen. Danach ist noch ein elfter, abschließender Teil der Actionserie geplant.