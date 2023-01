Per Leihmutterschaft Paris Hilton hat einen kleinen Sohn

Bei Instagram regnete es gute Wünsche von illustren Wegbegleiterinnen. Kim Kardashian schrieb: »Ich freue mich so sehr für euch.« Hilton antwortete, sie sei »so verliebt in meinen kleinen Engel«. »Ein Baby! Ich freue mich so für euch beide!«, ließ Chrissy Teigen wissen, die vor Kurzem selbst Mutter geworden war. Auch Heidi Klum übersandte Glückwünsche: »Ich freue mich sooooooo sehr für euch. Ich sende viele, viele liebe Grüße.«