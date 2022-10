Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) steht in Frankfurt wegen Korruptionsverdachts vor Gericht. Im Prozess hatte sich der Politiker am Donnerstag zu seiner Familie geäußert. Sein Anwalt verlas eine Erklärung, in der es auch um die Beziehung zu seiner Frau ging – der Mutter seiner heute sechsjährigen Tochter.