Starregisseur Peter Jackson ist für seine »Herr der Ringe«-Filme gefeiert und mit Auszeichnungen überhäuft worden – doch er selbst konnte sie nie genießen, wie er nun erklärt hat. Er habe deshalb sogar alternative Methoden wie Hypnose konsultiert, sagte Jackson in dem Podcast »Awards Chatter« – in der Hoffnung, die Trilogie danach in Ruhe anschauen zu können.