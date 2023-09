Für den heute 74-jährigen Maffey kündigte die ehemalige Lehrerin Balsmeyer ihren Job in Halle an der Saale und zog zu ihm nach Tutzing an den Starnberger See. Zusammen mit der 36-Jährigen, die laut »Bild«-Zeitung Maffays bürgerlichen Nachnamen Makkay angenommen hat, bekam der Musiker 2018 eine Tochter. Für Maffay ist es die fünfte Ehe. Aus früheren Beziehungen hat er zwei weitere Kinder.