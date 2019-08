"Alles im Leben hat seine Zeit", heißt ein Lied aus dem Tabaluga-Album "Tabaluga und die Zeichen der Zeit" von Peter Maffay. Für den Sänger, der am 30. August seinen 70. Geburtstag feiert, gilt das offenbar auch privat.

Auf die Frage, was er in seinem Leben bereue, sagte er der Bild-Zeitung: "Ich hätte früher mit dem Schlager aufhören sollen." Auch seine Alkohol-Phase in den Achtzigern wäre verzichtbar gewesen. Seine vier zerbrochenen Ehen betrachtet Maffay als abgeschlossene Kapitel: "Meine Ehen sind nicht zerbrochen, sie haben aufgehört zu existieren."

"Beim Windeln wechseln singe ich"

An die Rente denkt der Musiker offenbar auch mit 70 nicht. Im Gespräch mit der "Bild" sagte Maffay: "Ich wüsste nicht, was ich als Rentner machen sollte. Außer, dass ich einigen Leuten ganz schön auf die Nerven fallen würde." Um fit zu bleiben, fahre er "jeden Morgen zehn bis 15 Kilometer mit dem Rad" und trainiere mit Hanteln.

Peter Kneffel/ DPA ...und als Rocker im August 2019.

Mit seiner neun Monate alten Tochter Anouk kommuniziert der Sänger auch gerne über die Musik: "Beim Windeln wechseln singe ich ihr Melodien vor." Seit vier Jahren ist Maffay mit der Lehrerin Hendrikje Balsmeyer, 32, liiert. Über das Alter sagte er: "Ich habe das Gefühl, die Zeit läuft schneller, je mehr ich weiß, dass sie endlich ist. Man wird ungeduldiger, das Tempo straffer".

Maffay wurde im rumänischen Brasov geboren. Einem großen Publikum wurde er 1970 mit der Single "Du" bekannt. Später wechselte er vom Schlager zur Rockmusik. Großen Erfolg hatte er zudem mit den "Tabaluga"-Märchen.