Pharrell Williams zu Sexismus-Vorwurf "Das hat mich wachgerüttelt"

Der Song stand in den deutschen Charts vier Wochen lang auf Platz eins: Im Jahr 2013 lief "Blurred Lines" von den US-amerikanischen Sängern Pharrell Williams und Robin Thicke im Radio rauf und runter. Kaum eine Party ohne die Textzeile "Hey, hey, hey, I know you want it". In dem Song geht es um Sex - oder besser: darum, wie ein Mann Sex einfordert. Und genau das hat den Sängern seither viel Kritik eingebracht.

Erst habe er nicht verstanden, warum der Song problematisch sei, sagte Pharrell Williams jetzt dem Magazin "GQ". Mittlerweile schäme er sich aber für den Text: "Mir ist klar geworden, dass wir in unserem Land in einer chauvinistischen Kultur leben. Das war mir so nicht bewusst. Und ich musste feststellen, dass einige meiner Songs diesen Chauvinismus aufgreifen. Das hat mich wachgerüttelt."

Wegen sexistischer Inhalte wurde "Blurred Lines" im britischen Fernsehen tagsüber nicht mehr gespielt und an zahlreichen englischsprachigen Universitäten auf Partys der Studentenwerke aus den Playlists verbannt. Viele Menschen warfen den Sängern vor, dass es in den Textzeilen um nicht-einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehe.

Er habe viele Frauen getroffen, die den Song wirklich gemocht und den Text lautstark mitgesungen hätten, sagte Williams im Interview. Deshalb sei er über die Vorwürfe zunächst verwundert gewesen. "Aber dann verstand ich, dass es Männer gibt, die eine solche Sprache nutzen, wenn sie eine Frau missbrauchen."

Wegen "Blurred Lines" mussten die Sänger Millionen zahlen

Vor fünf Jahren hatte Williams "Blurred Lines" noch verteidigt. Damals sagte er dem Online-Magazin "Pitchfork" in einem Interview, es gehe in dem Song um ein braves Mädchen und auch brave Mädchen wollten eben manchmal "Dinge tun". Die Kritiker des Textes seien verrückt, aber er akzeptiere ihre Meinung.

Die Sexismus-Vorwürfe sind nicht das erste Problem, das Williams und Robin Thicke mit "Blurred Lines" haben. Die beiden Musiker mussten Ende 2018 knapp fünf Millionen Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) zahlen, weil die Familie von Marvin Gaye eine Ähnlichkeit des Songs mit Gayes Hit "Got to Give Up" aus dem Jahr 1977 erkannt hatte.