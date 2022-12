Hacker-Botschaften noch immer sichtbar

In der Twitter-App waren einige der von den Hackern verschickten Botschaften auch am Mittwochmorgen weiter sichtbar, in der Desktop-Version des Kurznachrichtendiensts dagegen nicht. Auch Morgans Profilbild wurde entfernt, zwischenzeitlich wurde laut CNN auch der Name von Morgans Profil geändert.