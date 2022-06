Die Sängerin Pink hatte das Urteil bereits am Samstag auf Twitter kritisiert: »Wenn du denkst, die Regierung sollte sich in die Gebärmutter einer Frau, in die Angelegenheiten einer schwulen Person oder ihre Ehe einmischen oder dass Rassismus in Ordnung ist: Dann hör bitte im Namen deines Gottes nie wieder meine Musik«. Über das Wochenende lieferte sich die 42-Jährige auf Twitter dann weitere Verbalgefechte mit Fans, die ihr das übel nahmen.