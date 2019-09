Zum 40. Geburtstag gab es eine besondere Liebeserklärung: Motocross-Profi Carey Hart hat seine Frau, US-Popsängerin Pink, anlässlich ihres Ehrentages mit Komplimenten überhäuft.

"Willkommen in den Vierzigern, Baby. Ich habe 18 Geburtstage mit dir gefeiert, und ich kann sagen, es ist unglaublich, mit dir erwachsen zu werden", schrieb er am Sonntag auf Instagram. "Ich bin so stolz auf die Frau, die du geworden bist, schöner als je zuvor." Auch mit altbekannten Vergleichen geizte der 44-Jährige nicht. Seine Frau sei "wahrhaftig wie Wein", der mit den Jahren immer besser werde.

"Ich liebe dich, Baby, und freue mich auf viele weitere Geburtstage mit dir," schrieb Hart. Dazu postete er ein Foto, auf dem er seine Frau umarmt.

Das Paar ist seit mehr als zehn Jahren verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder: Tochter Willow Sage und Sohn Jameson Moon, der im Dezember 2016 geboren wurde. Über ihre Kinder postet Pink regelmäßig - und erntet dabei schon mal heftige Kritik.

Pink zählt zu den erfolgreichsten Pop-Musikerinnen der Gegenwart. Insgesamt verkaufte sie mehr als 70 Millionen Singles und 40 Millionen Alben. In den Jahren 2002, 2004 und 2011 wurde sie mit dem Grammy ausgezeichnet. Ihre letzten beiden Alben ("Beautiful Trauma" und "The Truth About Love") standen gleich in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts.