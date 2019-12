Weihnachten gilt als Fest der Familie, bei Sängerin Pink gibt es dafür noch einen ganz besonderen Grund: Ihr Sohn Jameson Moon wurde am 26. Dezember geboren. Zu seinem dritten Geburtstag gratulierte ihm die offensichtlich stolze Mutter bei Instagram.

"Du bringst so viel Licht in die Welt mein Junge", schrieb die US-Amerikanerin zu einem Bild, das das Kind mit einer grauen Bommelmütze in einem Park zeigt. "Danke. Happy Birthday." Nur eitel Sonnenschein herrscht bei Pink und ihrer Familie jedoch nicht - doch das ist für die 40-Jährige offenbar kein Problem, wie sie in dem Posting klar macht: "Du und Willow habt den ganzen Morgen gezankt, und ich wollte es nicht anders haben." Willow ist Jameson Moons ältere Schwester.

Pink ist seit 2006 mit dem Motocrossfahrer Carey Hart verheiratet. Die Sängerin geht offen damit um, das die Beziehung nicht immer einfach ist. "Carey und ich waren fast in der kompletten Zeit unserer Beziehung in einer Paartherapie", sagte sie beispielsweise im April in einem Interview. Und bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem berühmten Walk of Fame versah sie ein Kompliment an ihren Partner mit einem Seitenhieb: "Wenn er mich nicht die ganze Zeit ärgern würde, hätte ich nicht viel zu sagen."