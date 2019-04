US-Sängerin Pink über Fehlgeburten "Du fühlst dich, als hasse dich dein Körper"

US-Sängerin Pink hat nach eigenen Worten als 17-Jährige ein Kind verloren. Das sagte die 39-Jährige der Zeitung "USA Today" kurz nach Veröffentlichung ihres neuen Albums "Hurts 2B Human", auf dem sie das Erlebnis in einem Lied verarbeitet.

"Du fühlst dich, als hasse dich dein Körper, als sei er kaputt, als tue er nicht, was er sollte", sagte die Sängerin. Es sei auch nicht das einzige Mal gewesen, dass sie von diesem Schicksal getroffen wurde: "Ich hatte einige Fehlgeburten seitdem."

Pink ist seit 2006 mit dem Motocross-Profi Carey Hart verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder: Tochter Willow Sage wird in diesem Jahr acht, Sohn Jameson Moon ist zwei Jahre alt.

"Hurts 2B Human" erschien am 26. April. Im Song "Happy" geht es dem Interview zufolge um die Fehlgeburt: "Since I was 17, I've always hated my body / and it feels like my body's hated me."

"Es ist der einzige Grund, warum wir noch zusammen sind"

In einem kürzlich erschienenem Interview mit dem TV-Sender NBC verriet die 39-Jährige kurz nach ihrem 13. Hochzeitstag zudem, dass sie und ihr Mann seit vielen Jahren eine Paartherapie machen. Pink sagte, dass die Sitzungen ihre Ehe gerettet hätten. "Es ist der einzige Grund, warum wir noch zusammen sind."

Laut dem Popstar kommen sowohl sie selbst als auch ihr Ehemann aus zerrütteten Familien. "Wir beide hatten keine Ahnung davon, wie man eine Familie zusammenhält und wie man dieses verrückte Leben führen soll."

Pink, die im echten Leben Alecia Moore heißt, zählt zu den erfolgreichsten Pop-Musikerinnen der Gegenwart. Insgesamt verkaufte sie mehr als 70 Millionen Singles und 40 Millionen Alben. In den Jahren 2002, 2004 und 2011 wurde sie mit dem Grammy ausgezeichnet. Ihre letzten beiden Alben ("Beautiful Trauma" und "The Truth About Love") standen gleich in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts.