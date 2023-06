Posthumer Hollywood-Stern für Rapper Tupac Shakur Alle Augen auf ihn

Hughes drehte die neue Doku-Serie »Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur« über Tupac Shakur und seine Mutter, die »Black Panther«-Aktivistin Afeni Shakur.

Die jüngere Schwester des Rappers, Sekyiwa »Set« Shakur, enthüllte die Plakette vor jubelnden Fans. »Wir ehren die Arbeit und die Leidenschaft, die er aufbrachte, um seine Träume zu verwirklichen«, sagte sie unter Tränen.

Tod auf der Straße in Las Vegas

Shakur (»All Eyez on Me«) gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der Neunzigerjahre, seine Alben verkauften sich bisher mehr als 75 Millionen mal. 2017 wurde der Musiker in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland (Ohio) aufgenommen. Auch als Schauspieler war er erfolgreich und spielte in Filmen wie »Poetic Justice«, »Gang Related«, »Juice« und »Above the Rim« mit.