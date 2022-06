Aus Angst um Mieteinnahmen Prinz Charles drängte offenbar auf Gesetzesänderungen zu seinen Gunsten

Der britische Thronfolger Prinz Charles ist erneut in Erklärungsnot: Nach Berichten über dubiose Vorgänge bei einer Millionenspende aus Katar steht der Prince of Wales nun im Verdacht, persönliche Interessen über die seiner Landsleute gestellt zu haben. Wie der »Guardian « berichtet, soll Charles in etlichen Fällen zu seinem Vorteil auf die Gesetzgebung eingewirkt haben.