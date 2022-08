Die am 1. September erscheinende Nummer widmet sich unter anderem dem Zusammenhalt der schwarzen Community, Bildungs- und Glaubensfragen sowie der Klimakrise. Zu lesen ist ein Interview mit Lady Doreen Lawrence, der Mutter des minderjährigen Stephen Lawrence, der 1993 bei einem rassistischen Übergriff an einer Bushaltestelle in London ermordet wurde. Sie berichtet von einer neuen Zusammenarbeit der Stephen Lawrence Day Foundation mit einer Stiftung des Prinzen von Wales, die benachteiligten Jugendlichen Kunststipendien vermittelt.