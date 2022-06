Dem Bericht der »Sunday Times« zufolge erhielt Charles aus dem Wüstenstaat zwischen 2011 und 2015 insgesamt drei Spenden in Höhe von drei Millionen Euro. In einem Fall soll eine Million Euro in bar übergeben worden sein. Das Geld war demnach in Einkaufstüten eines Londoner Luxuskaufhauses gestopft. Später soll es an Charles' Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF) geflossen sein, das unter anderem für die Verwaltung von königlichen Ländereien in Schottland zuständig ist.