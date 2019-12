Royale Grußkarte Prinz Charles und Camilla senden Weihnachtsgrüße aus dem Oldtimer

Wer viele Postkarten zum Weihnachtsfest verschickt, dürfte sich genau überlegt haben, mit welchem Motiv er die Adressaten beglückt.

Prinz Charles und Camilla werden wohl zu den Menschen mit einem etwas größeren Bekanntenkreis zählen. Sie scheinen von ihrer Wahl des Weihnachtsmotivs so sehr überzeugt zu sein, dass sie über die Nachrichtenagentur AP auch eine breitere Öffentlichkeit teilhaben lassen.

Weihnachtlich ist das Motiv nicht, das fällt sofort auf, es zeigt das Paar in einem - zugegeben - wunderschönen wie sehr alten Auto. Der Prinz und seine Frau touren auch nicht durch das winterliche Großbritannien, wie man das vermuten könnte, sondern durch das deutlich wärmere Kuba. Die Aufnahme entstand bei der Dienstreise im März dieses Jahres.

Verständlich ist das schon: Bei einer Dezemberausfahrt im Cabrio durch - sagen wir mal - den Lake District im Nordwesten des Königreichs hätte man die beiden unter dicken Mützen und in Schals gewickelt womöglich nicht erkannt.

Aber bleiben wir bei der Botschaft: Was könnte Charles und Camilla dazu bewogen haben, ihre Seasonal Greetings aus einem Auto zu senden? Hinter den Palastmauern die lauter werdenden Zweifel an der Verbrennermobilität nicht gehört? Wohl kaum: Charles ist bekanntermaßen Ökovorreiter und fährt elektrisch; einen alten Jaguar liess er so umrüsten, dass man die Limousine mit gebrauchtem Frittenfett betanken kann.

Vielleicht ist das Foto auch nur ein selbstironischer Seufzer. So schön war das, als wir noch unbeschwert aufs Gaspedal drücken durften.

Laut Nachrichtenagentur AP, die ihren Fotografen Ramon Espinosa für den gelungenen Schnappschuss preist, soll Charles sich nach der Ausfahrt anerkennend über das Potenzial des sechzig, siebzig Jahre alten MG geäußert haben. "Es ist ein ausnehmend schönes Auto", wird Charles zitiert. "Mit einer eindrucksvollen Beschleunigung."

Interessanterweise hat der Wagen die Steuerung links, eigentlich nicht die bevorzugte Seite britischer Autofahrer, und es sitzt auch Charles am Steuer, nicht Camilla. Es wäre eine Geste gewesen, subversiv, keine Frage, wenn er seine Frau hätte lenken lassen. Aber Charles ist wohl Traditionalist - wie seine Liebste. Das schönste, was sich über dieses Foto dann sagen lässt, ist dieses: Es zeigt das royale Paar in einem Moment des puren Glücks. Kuba, Sonne, ein MG mit prachtvoller Beschleunigung.

Sie möchten all ihre Freunde daran teilhaben lassen. "Wishing you a very happy Christmas and New Year". Die Betonung liegt auf dem "happy".