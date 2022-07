Prinz Harry hat in seinem andauernden Kampf gegen die britischen Boulevardmedien einen Erfolg errungen: Teile eines Artikels der »Mail on Sunday« der Zeitungsgruppe Associated Newspapers seien »verleumderisch« gewesen, entschied ein Richter des High Courts in London, wie aus einem Gerichtsdokument hervorgeht, aus dem zahlreiche Medien, darunter die BBC, zitieren.