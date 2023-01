Die Autobiografie »Spare« von Prinz Harry erscheint am 10. Januar – eigentlich. Doch bei einer Buchhandelskette in Spanien war das Buch wohl fälschlicherweise bereits ab Donnerstag zu bekommen. Mehrere britische Medien haben sich eigenen Angaben zufolge ein Exemplar besorgt, und zitieren nun ausführlich daraus. Der »Guardian« hatte bereits am Donnerstagmorgen berichtet, dass Harry in dem Buch einen Kampf zwischen den zwei Brüdern schildert, in dem William ihn zu Boden gestoßen haben soll. Was steht noch in dem Buch?