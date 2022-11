Der britische Königssohn Prinz Harry hat nach Aussage seiner Ehefrau Herzogin Meghan einige Fragen des britischen Einbürgerungstests nicht beantworten können. »Dieser Einbürgerungstest ist so schwierig«, sagte die 41-Jährige in der aktuellen Folge ihres Podcasts »Archetypes«. »Ich habe dafür gelernt und erinnere mich, wie ich gedacht habe: Oh mein Gott.« Sie habe dann ihren Ehemann Harry, 38, um Hilfe gebeten. »Und er so: Ich habe keine Ahnung«, berichtete Meghan im Gespräch mit der Schauspielerin Pamela Adlon (»Bumblebee«).