Harry of Wales Kleiner Prinz, großer Rebell

Einsatz für Kinder in Afrika: Im April 2006 gründet Harry gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho eine wohltätige Stiftung, die sich um Aids-Waisen kümmert. Die Hilfsorganisation trägt den Namen »Sentebale« (»Vergiss mich nicht«), in Erinnerung an seine Mutter. Auch Diana hatte sich stets für Waisenkinder in armen Ländern eingesetzt. Harry verbrachte bereits 2004 zwei Monate in Lesotho und arbeitete dort in einem Waisenhaus.