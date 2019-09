"Ich verbringe 99 Prozent meines Lebens damit, aus geschäftlichen Gründen durch die Welt zu reisen. Gelegentlich muss es auch die Möglichkeit geben, aufgrund besonderer Umstände, sicherzustellen, dass meine Familie sicher ist." So hat Prinz Harry Urlaubsreisen mit einem Privatjet Ende August begründet, für die er und seine Frau Herzogin Meghan stark kritisiert wurden.

"Die Frage ist, was wir tun, um das wieder auszugleichen", sagte der 34-jährige Royal in einer Rede bei einer Werbeveranstaltung für umweltfreundlichen Tourismus in Amsterdam, über die unter anderem Sky News berichtete. Jeder trage die Verantwortung für sein eigenes Handeln und damit auch die Auswirkungen auf die Umwelt, sagte er und schloss sich selbst darin ein.

Vier Flüge in elf Tagen

Ende August waren der Herzog und die Herzogin von Sussex mit Baby Archie in den Urlaub geflogen. Sie verbrachten sechs Tage auf Ibiza und flogen keine zwei Tage später nach Nizza. Dort blieben sie drei Tage lang in der Privatvilla von Elton John. Das königliche Ehepaar nahm für den Kurzurlaub vier Flüge mit dem Privatjet in nur elf Tagen in Kauf.

Dafür wurden Prinz Harry und Meghan Markle, die sich häufig zum Klimaschutz geäußert haben und sich regelmäßig für Umwelt- und Tierschutz einsetzen, stark kritisiert. In den sozialen Netzwerken, aber auch in den Medien wurde ihnen vorgeworfen, Interesse am Umweltschutz zu heucheln und ihr Privatleben nicht umweltfreundlich zu gestalten.