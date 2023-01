Harry und seine Frau Meghan hatten sich mit den übrigen Royals überworfen und vor etwa drei Jahren vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt. Die beiden übten heftige, aber in Teilen auch vage Kritik an der königlichen Familie – vor allem in einem TV-Interview mit US-Talkshowlegende Oprah Winfrey und in einer sechsteiligen Netflix-Dokumentation.