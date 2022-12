Unter der Maske steckt ein Herzog: Harry hat für eine Hilfsorganisation eine ungewöhnliche Grußbotschaft aufgenommen.

Das Video richtete sich an Kinder von im Einsatz gestorbenen Militärangehörigen. Der als Spider-Man verkleidete 38-Jährige spricht darin über die gemischten Gefühle, mit denen Waisen in der Weihnachtszeit zu kämpfen haben. »Weihnachten ist eine Zeit, in der wir unsere geliebten Menschen wirklich, wirklich schlimm vermissen, und das ist okay«, sagt Harry darin.