Das inzwischen im US-Bundesstaat Kalifornien lebende Paar will in Europa einige Wohltätigkeitsorganisationen besuchen. Vor ihrem Deutschlandbesuch werden die Royals in der englischen Stadt Manchester zu einem Treffen mit jungen Führungskräften. Am 8. September geht es dann nochmals nach Großbritannien, für eine Preisverleihung an schwer kranke Kinder. Die beiden seien hocherfreut, heißt es in der Mitteilung.