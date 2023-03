Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan sollen Medienberichten zufolge drei Jahre nach ihrem Umzug nach Kalifornien ihren britischen Zweitwohnsitz Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor abgeben. Wie die »Sun« und der »Daily Telegraph« am Mittwoch berichteten, hat König Charles III. das Anwesen seinem durch die Verstrickung in einen Missbrauchsskandal in Ungnade gefallenen Bruder Prinz Andrew als neues Zuhause angeboten.