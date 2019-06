Einmal sanieren, bitte: Das neue Heim von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist mit Steuergeldern in Höhe von 2,4 Millionen Britischen Pfund (etwa 2,7 Millionen Euro) neu gestaltet worden. Das geht aus Statistiken zu den Ausgaben der Royals hervor.

Harry, 34, und Meghan, 37, sollen aber die gesamte Einrichtung im Frogmore Cottage privat bezahlt haben. Das Haus war stark renovierungsbedürftig.

Das in fünf Wohnungen aufgeteilte Landhaus aus dem Jahr 1801 war während der sechsmonatigen Renovierung in ein Wohnhaus für die Familie umgewandelt worden. An der Immobilie sei "einige Jahre" nichts gemacht worden, sagte der königliche Buchhalter Michael Stevens.

Nach der Sanierung soll es jetzt auch einen Mutter-Baby-Yoga-Raum und eine luxuriöse Küche haben. Zudem wurden neue Leitungen und Heizungsrohre verlegt. Die alten viktorianischen Dielen mussten ausgetauscht werden, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.

Das Paar war im Frühjahr von London nach Windsor gezogen. Damit sind sie jetzt die Nachbarn von Harrys Großmutter, Königin Elizabeth II., auf dem Gelände von Schloss Windsor.

Dort hätten sie mehr Platz mit ihrem Baby Archie, lautete die offizielle Begründung für den Umzug. Gerüchten zufolge wollten Harry und Meghan aber auch mehr Abstand zu Prinz William und dessen Frau Kate im Kensington-Palast haben, deren Nachbarn sie waren. Die beiden Paare sollen sich laut dem britischen Boulevard nicht mehr so gut verstehen und auf Abstand gegangen sein.

Das Frogmore Cottage wurde um 1690 erbaut. Königin Charlotte ließ es in den 1790er Jahren als Landschloss modernisieren. Das Anwesen ist nach den Fröschen benannt, die einst im sumpfigen Gebiet lebten.

Insgesamt mussten die Steuerzahler den Statistiken zufolge im vergangenen Finanzjahr 67 Millionen Pfund für alle Royals aufbringen - ein Anstieg um fast 20 Millionen Pfund im Vergleich zum Jahr davor. Ein großer Teil des Geldes wurde für die Erhaltung des Buckingham-Palastes in London und anderer maroder royaler Anwesen verwendet.

23,2 Millionen Pfund davon waren Lohnentgelte für 463 Vollzeitangestellte. 2,3 Millionen Pfund wurden für offizielle Bewirtung und Haushaltsführung veranschlagt, davon 1,7 Millionen Pfund für die Versorgung von rund 160.000 Gästen. Die Rechnung für Wein und Spirituosen betrug 400.000 Pfund.