Das Verhältnis von Prinz Harry und Herzogin Meghan zum Rest des Königshauses galt zuletzt als angekratzt. Der 35-Jährige hatte jüngst ungewöhnlich offen darüber gesprochen. In einem Interview mit dem Sender ITV sagte er während einer Afrika-Reise über Prinz William etwa, dass es zwischen Brüdern gute wie schlechte Tage gebe.

Nun haben Meghan und Harry einen weiteren für das britische Königshaus ungewöhnlichen Schritt unternommen. Die beiden kündigten an, ihr erstes Weihnachtsfest mit Baby Archie nur im kleinen Kreis statt wie sonst mit Queen Elizabeth II. feiern zu wollen.

Die junge Familie werde die Festtage im Gegensatz zu den beiden Vorjahren nicht auf dem Landsitz Sandringham, sondern mit Herzogin Meghans Mutter Doria Ragland verbringen, teilte eine Sprecherin der beiden mit. Wo die Familie diese Zeit verbringen will, kommentierte sie nicht und verwies auf Sicherheitsgründe.

Britische Medien zitierten zudem aus einer Stellungnahme des Buckingham Palastes. Darin heißt es demnach: "Der Herzog und die Herzogin von Sussex freuen sich auf eine ausgiebige Zeit mit der Familie."

Zeit mit der Familie ab Ende November

Normalerweise verbringt die Königsfamilie die Festtage mit der Queen in Sandringham. Die Royals besuchen dort stets gemeinsam den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene. Auch Harrys älterer Bruder William und dessen Ehefrau Kate hatten Weihnachten schon einmal bei Kates Eltern anstatt in Sandringham verbracht.

Prinz Harrys und Herzogin Meghans Alleingang 2019 ist zumindest aus einem Grund jedoch überraschend: So hatte Meghan Markle bereits 2017, als sie noch nicht mit Prinz Harry verheiratet war, im Kreis der Königsfamilie Weihnachten gefeiert. Vergangenes Jahr gab es jedoch bereits Spekulationen darüber, ob die beiden tatsächlich das gesamte Fest mit der Großfamilie verbringen sollten. Fraglich war Prinz Harrys Teilnahme an der traditionellen Jagd, da sich Meghan für Tierschutz einsetzt.

Für den jetzigen Entschluss der beiden äußert Königin Elizabeth II. zumindest bereits Verständnis.