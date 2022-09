Der britische Prinz Harry (37) und seine Frau Meghan (41) sind am Dienstagmittag in Düsseldorf angekommen und am Rathaus von jubelnden Fans begrüßt worden.

Die prominenten Gäste gingen über den roten Teppich zur blauen historischen Rathaustür. In seiner Rede bedankte sich Prinz Harry bei der Stadt Düsseldorf und der Bundeswehr für ihre Bereitschaft zur Ausrichtung der Invictus Games 2023. Er sei ihnen »auf ewig dankbar« für ihr großes Engagement.