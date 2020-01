Bruderzwist bei den britischen Royals Icon: Spiegel Plus "Der Zweitgeborene hat immer etwas Rebellisches"

So nah und doch so fern: Die Prinzen Harry und William sind am Ende auch nur zwei Brüder. Was sagt Geschwisterforscher Hartmut Kasten über die Entfremdung der beiden?

Ein Interview von Jens Radü