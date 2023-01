König Charles III. soll »sadistische« Witze über seine Vaterschaft gemacht haben

In einer Passage des Buchs, die »Page Six« nach eigenen Angaben vorliegen, soll Harry schreiben, sein Vater – der heutige König Charles III. – habe »sadistische« Witze darüber gemacht, dass er nicht Harrys Vater sei. Nach Harrys Geburt wurde immer wieder spekuliert, dass Charles nicht der Vater von Harry ist, sondern Dianas Liebhaber, Major James Hewitt. Darüber machte sich Charles offenbar gegenüber Harry lustig: »Pa liebte es, Geschichten zu erzählen, und das war eine der besten in seinem Repertoire. Er beendete sie immer mit einer Fülle an hypothetischen Überlegungen: Wer weiß, ob ich wirklich der Prinz von Wales bin? Wer weiß, ob ich überhaupt dein echter Vater bin?«. Danach, so soll Harry schreiben, habe sein Vater schallend gelacht, »obwohl es ein beeindruckend schlechter Witz war« wegen der Gerüchte um Hewitt.

Harry will 25 Taliban in Afghanistan getötet haben

Sky News berichtet über die Auszüge des Buchs, die sich mit Harrys Einsätzen in Afghanistan befassen. Er verbrachte zehn Jahre in der Armee, darunter zwei Fronteinsätze in Afghanistan.

In »Spare« heißt es: »Ich konnte immer genau sagen, wie viele feindliche Kämpfer ich getötet hatte. Und es schien mir wichtig, keine Angst vor dieser Zahl zu haben. Unter den vielen Dingen, die ich bei den Streitkräften gelernt habe, war eines der wichtigsten, dass ich für meine eigenen Handlungen verantwortlich bin.«

Er fährt fort: »Also meine Zahl: fünfundzwanzig. Das war nichts, was mich mit Genugtuung erfüllte, aber ich habe mich auch nicht geschämt.«

Weiter schreibt er: »Natürlich hätte ich es vorgezogen, diese Zahl nicht in meinem militärischen Lebenslauf oder in meinem Kopf zu haben, aber ich hätte es auch vorgezogen, in einer Welt ohne Taliban zu leben, in einer Welt ohne Krieg.«