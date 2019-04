Während Fans der Royals auf Meghans und Harrys Baby warten, haben William und Kate nun neue Fotos von ihrem Sohn Prinz Louis veröffentlicht - pünktlich zu seinem ersten Geburtstag.

Zwei der drei Fotos zeigen Louis lachend in einer Waldlandschaft, an seinem Pullover hängen offenbar Spuren von Moos. Auf dem dritten Foto posiert die Nummer fünf in der Thronfolge etwas seriöser - in einem Pulli mit Hundemotiv.

Warten auf Urenkel Nummer acht

Die drei Fotos habe Herzogin Kate im April auf dem Gelände des Familiensitzes in Norfolk aufgenommen, teilte der Kensington Palace mit. Zur geplanten Geburtstagsfeier hieß es lediglich, dass sie privat sei. Louis' Vater, Prinz William, müsse allerdings noch heute zu einer Reise nach Neuseeland aufbrechen, sagte eine Sprecherin.

Louis hat eine dreijährige Schwester, Charlotte, und einen fünfjährigen Bruder, George. Er ist der Urenkel von Königin Elizabeth II., die am Sonntag 93 Jahre alt wurde. Louis wird seit seiner Geburt größtenteils von der Öffentlichkeit ferngehalten.

Die Fotos verkürzen die Wartezeit auf weiteren Baby-Content: Ende April oder Anfang Mai wird mit der Geburt des Babys von Prinz Harry und Herzogin Meghan gerechnet. Letztere fehlte am Ostersonntag beim traditionellen Kirchgang der Royals in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Ihr Baby wird das achte Urenkelkind der Queen.