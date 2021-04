Dritter Geburtstag des britischen Royals Prinz Louis sitzt jetzt hoch zu Ross (nun ja, es ist ein Drahtesel)

In Großbritannien endet die Trauerzeit für den verstorbenen Prinzen Philip, just am dritten Geburtstag von dessen Großenkel Louis. Der freut sich über ein Laufrad – und viele neue Bekanntschaften.