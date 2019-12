Britische Royals Prinz Philip ist vorsorglich im Krankenhaus

Prinz Philip ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme zur Behandlung und Beobachtung einer bestehenden Erkrankung, teilte der Buckingham Palast in London mit.

Der 98-Jährige befand sich zuvor auf dem Landsitz der Queen in Sandringham, wo die britische Königin und ihre Familie für gewöhnlich Weihnachten verbringen. Der Ehemann von Elizabeth II. sei auf Anraten seines Arztes am Morgen aus Norfolk nach London gereist und habe sich dort ins Krankenhaus begeben.

Dem Buckingham Palast zufolge ist der 98-Jährige nicht mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus gebracht worden. Der Herzog von Edinburgh werde voraussichtlich einige Tage dort verbringen.

Im Jahr 2011 wurde Prinz Philip ein Stent am Herzen gelegt, er verbrachte Weihnachten in dem Jahr in einem Krankenhaus. 2012 kam er wegen einer Blasenentzündung in ein Krankenhaus. Im Juni 2017 wurde der 98-Jährige wegen einer Infektion behandelt. Zwei Monate später zog er sich offiziell aus dem öffentlichen Leben zurück. Im April 2018 wurde dem Prinzen ein neues Hüftgelenk eingesetzt.