Prinz William hat viel von seiner Mutter Diana, die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, gelernt - vor allem soziales Engagement. Sie hatte William und seinen Bruder Harry schon früh auf Besuche in Obdachlosenheimen mitgenommen. Er sei bei seinem ersten Besuch vielleicht acht oder zehn gewesen, sagte der 37-Jährige einem Beitrag der BBC, der am Montagabend ausgestrahlt werden soll.

"Es hat tiefen Eindruck auf mich gemacht", sagte er. "Meine Mutter wusste, wie wichtig es ist, wenn man so aufwächst wie wir, dass man erkennt, dass es ein Leben außerhalb der Palastmauern gibt und dass man sieht, wie Menschen mit echten Problemen kämpfen."

Wie einst seine Mutter will William nun dafür sorgen, dass es seinen eigenen Kinder ähnlich geht. Er spreche mit ihnen über Probleme wie Armut, wenn er sie morgens zur Schule fahre und draußen Obdachlose sehe, sagte William. "Sie sind dann sehr interessiert und fragen: 'Warum kann er nicht nach Hause gehen?'", sagte der Prinz.

William und seine Frau Kate haben drei Kinder: George (sechs Jahre alt), Charlotte (vier) und Louis (eineinhalb). Im Herbst war das royale Paar zu Besuch in Pakistan - und dort unter anderem zu Gast in einem SOS-Kinderdorf in Lahore. Der Herzogin zufolge waren William und sie sehr berührt von dem, was sie in dem Land erlebt haben.

"Ihr habt uns daran erinnert, was das Familie bedeutet", sagte sie bei ihrer Rede. "Ihr habt uns gezeigt, dass der Begriff nicht nur die Beziehung zwischen Blutsverwandten beschreibt. Er steht für die besonderen Bindungen zu denjenigen, die uns das Gefühl geben, sicher und unterstützt zu sein."

Das royale Paar nahm in Lahore zudem an einem Cricket-Spiel teil und besuchte ein von Premierminister Imran Khan erbautes Krebskrankenhaus. Vor mehr als zwanzig Jahren hatte Williams Mutter Diana die Klinik auf ihren Reisen besucht.