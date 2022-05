Darauf ist William im Dreiviertelprofil zu sehen, dazu eine »40« und ein gekröntes »W«, wie die Royal Mint in der Nacht zum Montag mitteilte. Am Rand steht mit Bezug auf den offiziellen Herzogtitel der königlichen Majestät: »HRH The Duke of Cambridge«. Auf der Rückseite prangt wie bei allen britischen Münzen die Königin im Profil.