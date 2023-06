Der Kampf gegen Wohnungslosigkeit ist für William, so sagten royale Quellen laut der Nachrichtenagentur dpa, ein persönliches Anliegen. Der Prinz tritt damit in die Fußstapfen seiner Mutter, Prinzessin Diana. »Als ich 11 Jahre alt war, besuchte ich mit meiner Mutter zum ersten Mal eine Obdachlosenunterkunft. Unsere Besuche haben einen tiefen und bleibenden Eindruck hinterlassen«, sagte William bei der Vorstellung des Programms. »Ich habe so viele außergewöhnliche Menschen kennengelernt und mir so viele herzzerreißende persönliche Geschichten angehört. Zu viele Menschen haben kein sicheres und dauerhaftes Zuhause mehr«.