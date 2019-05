Geburtstagsfeier im britischen Königshaus: Prinzessin Charlotte, Tochter von Prinz William und Herzogin Catherine, wird vier Jahre alt. Wie die Kleine ihren Ehrentag feiert oder welche Geschenke sie bekommt, ist nicht bekannt. Dafür bekommt das Volk ein Präsent: Der Kensington-Palast hat zur Feier des Tages drei neue Fotos des Mädchens veröffentlicht.

Drauf sieht man Charlotte unter anderem mit einer Blume in der Hand über eine Wiese rennen. Auf einem weiteren Bild sitzt sie auf einem Zaun. Ein drittes Foto zeigt die kleine Prinzessin in einem geblümten Kleid im Gras sitzen. Die Fotos entstanden laut Kensington-Palast auf dem Landsitz der Familie in der englischen Grafschaft Norfolk und wurden von Charlottes Mutter, Herzogin Catherine, geschossen.

Bereits vergangene Woche veröffentlichte die königliche Familie Fotos von ihrem jüngsten Spross. Prinz Louis, der kleine Bruder von Charlotte, feierte am 23. April seinen ersten Geburtstag.

Auch die neuen Fotos verkürzen für Fans der Royals die Wartezeit auf weiteren Baby-Content: In diesen Wochen wird mit der Geburt des Kindes von Prinz Harry und Herzogin Meghan gerechnet. Ihr Baby wird das achte Urenkelkind der Queen.