Immer dieses Winken. Vielleicht ging Prinzessin Charlotte dieser Satz durch den Kopf, als es mal wieder soweit war und sie öffentlich auftreten musste. Jedenfalls hat sie nicht mitgemacht - sondern der Presse die Zunge rausgestreckt.

Ort des Geschehens: Eine Regatta in Cowes auf der südenglischen Insel Wight. Die Eltern Prinz William und Kate nahmen an der King's Cup Charity teil, ein Event für den guten Zweck. Die Kinder mussten mitkommen und das tun, was sie immer tun müssen: posieren.

Als Herzogin Kate mit ihrer Tochter vor die Öffentlichkeit trat, hatte Charlotte offenbar keine Lust auf royales Winken und entschied sich für die freche Geste. Die Menge reagierte mit Gelächter.

Auch Charlottes großer Bruder George war dabei. Von ihm gibt es ebenfalls eine gänzlich unroyale Aufnahme: Sie zeigt den Jungen mit einem eher genervten Gesichtsausdruck. Immer dieses Lächeln.