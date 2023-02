Rund um Weihnachten 1996 wiederum schrieb Prinzessin Diana über ihr Leiden und fügte hinzu: »Ich hoffe, 1997 wird für uns alle ein einfacheres Jahr.« Sie kam rund acht Monate später bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Dieser Brief erzielte mit 26.000 Pfund auch die höchste Summe bei der Auktion – mehr als viermal so viel wie zuvor erwartet.

In einem früheren Brief aus dem April 1996 entschuldigte sie sich, dass sie für einen Opernbesuch abgesagt hatte. Darin heißt es laut BBC: »Ich mache eine sehr schwierige Zeit durch, und der Druck ist ernst und kommt von allen Seiten.« Und: »Es ist manchmal zu schwierig, den Kopf oben zu behalten.« Damals steckte sie noch mitten in der Trennung von Prinz Charles.