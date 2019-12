Legendärer Tanz mit Travolta Dianas Samtrobe im zweiten Anlauf für 220.000 Pfund versteigert

Erst fand das nachtblaue Samtkleid von Prinzessin Diana keinen Abnehmer - nun hat die Robe bei einer Auktion in London doch noch den Besitzer gewechselt. Eine Organisation aus Großbritannien kaufte das schulterfreie Kleid am Dienstag für 220.000 Pfund (262.000 Euro), wie das Auktionshaus Kerry Taylor mitteilte.

Um welche Organisation es sich handelt, ist bislang nicht bekannt. Das Kleid, das Diana bei ihrem berühmten Tanz mit John Travolta im Weißen Haus trug, hatte bei einer ersten Versteigerung am Montag nicht das Mindestgebot von 200.000 Pfund erreicht.

Vor der Auktion war es auf 250.000 bis 350.000 Pfund geschätzt worden. Der schulterfreie Entwurf des Londoner Designers Victor Edelstein war eine der bekanntesten Roben der 1997 bei einem Autounfall zu Tode gekommenen Diana. Edelstein galt seinerzeit als das britische Äquivalent zu Óscar de la Renta. Heute ist er Maler.

Diana trug es am 9. November 1985 anlässlich eines Staatsbanketts im Weißen Haus in Washington. An diesem nahm auch John Travolta teil. Diana hatte sich offenbar im Vorfeld einen Tanz mit dem Discoking erbeten - und sie bekam ihn. In dem langen, mitternachtsblauen Samtkleid bewegte sie sich elegant über das Parkett - die Robe wurde fortan nur noch das "Travolta-Kleid" genannt.

REUTERS Dianas schulterfreies Abendkleid von Victor Edelstein (Mitte)

"Es war das erste Mal, dass Diana und Charles als Paar die Vereinigten Staaten besucht haben, es war ein bedeutender Anlass im Weißen Haus", betonte Kerry Taylor vom Auktionshaus. Laut ihm wurde die Robe 2013 für 200.000 Pfund "von einem romantischen Gentleman gekauft, der eigentlich nur seine Frau aufheitern wollte". Weil das Kleid aber nur im Schrank gehangen habe, hätte sich das Paar zum Verkauf entschlossen.

Erst vergangene Woche hatte John Travolta im Rückblick auf das gesellschaftliche Event gesagt, er sei damals sehr nervös gewesen. "Ich hatte das Gefühl, ich wäre wieder in der Tanzschule und müsste zeigen, dass ich sie führen kann", erinnerte sich der Schauspieler im Gespräch mit Yahoo Entertainment. Er habe bis zu seiner Ankunft nicht gewusst, dass er mit Diana tanzen sollte. Die First Lady Nancy Reagan habe ihm nichts davon gesagt, "dass dies der Plan war, dass ich der Märchenprinz des Abends sein sollte".