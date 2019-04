Bevor Schauspielerin Priyanka Chopra den US-Sänger Nick Jonas heiratete, kannte sie ihn zwei Jahre. In dieser Zeit habe sie aber nicht daran geglaubt, dass sie ihn eines Tages heiraten würde, sagte sie als Gast bei einer Podiumsdiskussion.

"Ich habe nicht geglaubt, dass es so ausgehen würde", sagte sie. "Ich habe ihn nach seinem Äußeren beurteilt." Doch als ihre Romanze startete, habe Jonas die 36-Jährige überrascht.

Demnach erdet er Chopra: "Ich bin ein Wildfang. Ich mache was immer ich will, wann ich es will - und er unterstützt mich immer so sehr."

Am Anfang ihrer Beziehung habe es eine Situation gegeben, die ihr besonders in Erinnerung geblieben sei: Als sie mit Freunden unterwegs gewesen seien, hätte sie wegen eines Meetings gehen müssen. Doch eigentlich habe sie darauf gehofft, dass Jonas sie überzeugen würde, ihren Termin abzusagen. Sie habe ihm subtile Hinweise gegeben - er habe das aber völlig ignoriert.

Laut Chopra hat er sie stattdessen irgendwann zur Seite genommen und gesagt: "Ich bin nicht dumm. Ich verstehe, was du gerade tust, aber ich werde nie derjenige sein, der dir sagt, dass du deine Arbeit absagen sollst." Er wisse, wie hart sie gearbeitet habe, um dort zu sein, wo sie jetzt sei. Er würde nun mit ihren Freunden essen gehen. Sie solle nachkommen, wenn sie ihr Meeting beendet habe.

"Er hat mir dafür Anerkennung entgegengebracht, was ich erreicht habe. Das hat mich beeindruckt", sagte Chopra.

Die ehemalige Miss World und der zehn Jahre jüngere Texaner Jonas hatten sich vergangenen August verlobt. Ihre Hochzeit fand im Dezember statt und dauerte mehrere Tage.