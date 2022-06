Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein Jubiläumsfestzug in London. Start ist um 14.30 Uhr Ortszeit (15.30 Uhr MESZ). Mit dem Festzug sollen ikonische Momente aus der Herrschaft der Königin zum Leben erweckt und die sich verändernde Gesellschaft in den vergangenen 70 Jahren präsentiert werden. Als Höhepunkt ist das Singen der Nationalhymne »God Save the Queen« vorgesehen.

Und sonst so?

Förster haben am Buckingham-Palast den sogenannten »Baum der Bäume« errichtet. Das 21 Meter hohe Werk des britischen Designers Thomas Heatherwick besteht aus 350 in Großbritannien gewachsenen Bäumen, die in Aluminiumtöpfe eingepflanzt und zu einem scheinbar einzigen großen Baum zusammengefügt wurden.

Sie stehen für die mehr als eine Million Bäume, die anlässlich des Platinjubiläums im ganzen Land gepflanzt werden sollten. In verschiedenen Städten verzierten zudem Freiwillige Briefkästen mit selbst gehäkelten Kronen und Queen-Ebenbildern.

Lilibet, die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan, ist nach dem familieninternen Spitznamen ihrer Uroma Königin Elizabeth II. benannt. Gesehen haben sich die beiden noch nie. Am Samstag, Lilibets erstem Geburtstag, soll es aber endlich so weit sein. Das berichten die »Times« sowie die »Sun« .