70 Jahre auf dem Thron Palast veröffentlicht offizielles Jubiläumsporträt der Queen

Von Donnerstag bis Sonntag wird das Platin-Jubiläum landesweit mit zahlreichen Straßenfesten begangen.

Die Queen dankte allen Beteiligten im Vereinigten Königreich, aber auch in den Staaten des Commonwealth. »Ich bin weiterhin inspiriert von dem mir entgegengebrachten Wohlwollen und hoffe, dass die kommenden Tage die Gelegenheit bieten werden, uns all dessen zu besinnen, was in den letzten 70 Jahren erreicht wurde, während wir voller Zuversicht und Enthusiasmus in die Zukunft blicken«, hieß es in der Nachricht weiter.