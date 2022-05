Sie trägt ein weißes Kleid mit einer blauen Schärpe, die Hände stecken in weißen Handschuhen: So eine Barbie gab es noch nie. Zum 70. Thronjubiläum der Queen hat der Spielzeughersteller Mattel die Barbiepuppe ins Programm genommen.

Laut dem britischen Unternehmen John Lewis war die 95 Pfund (etwa 112 Euro) teure Queen-Barbie bereits innerhalb von drei Sekunden ausverkauft, wie der »Guardian« berichtet.

Mattel bestätigte demnach, dass die Puppe in limitierter Auflage in Großbritannien ausverkauft war, deutete jedoch an, dass vor den Feierlichkeiten im nächsten Monat weitere herausgebracht werden könnten.