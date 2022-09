13 / 15

Oktober 1940: Rund ein Jahr nach Beginn des Zweiten Weltkriegs hält Prinzessin Elizabeth (r.) ihre erste Rede. Diese wurde von der BBC übertragen und richtete sich an Kinder in Großbritannien und im Commonwealth. Elizabeth sprach den Kindern in der Rundfunkansprache Mut zu. Sie könne den Schmerz nachempfinden, sagte sie. Ihr zur Seite stand während der knisternden Übertragung im Schloss Windsor ihre zehnjährige Schwester Margaret (1930 – 2002).