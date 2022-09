28 / 30

Drei Tage lang wird im Juni 2016 der 90. Geburtstag der Königin gefeiert. Hier verfolgen Elizabeth II. und Prinz William eine Karnevalsparade in London – auch wenn der Enkel in diesem Moment offenbar nicht hinschauen kann. Zwar wurde die Monarchin an einem 21. April geboren – Geburtstag gefeiert wurde aber stets erst im Juni, weil das Wetter in der Regel dann besser ist.