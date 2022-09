Er trug blaue Mütze, Anzug und einen Regenschirm – Fußballstar David Beckham stand am Freitag zwölf Stunden an, um Queen Elizabeth II. in der Westminster Hall in London die letzte Ehre zu erweisen. Der 47-jährige Fußballstar hatte sich in die Schlange der Wartenden gereiht, um, wie so viele Briten und Britinnen, den Sarg der verstorbenen Königin zu sehen.