Es war noch früh am Morgen, als sich die Queen heute zum ersten Mal meldete – mit einem höflichen Dankeschön. Sie bedanke sich bei allen, die an der Feier des Platinjubiläums beteiligt sind, so Elizabeth II. in einer Erklärung. Sie hoffe, »dass die kommenden Tage eine Gelegenheit bieten werden, über all das nachzudenken, was in den letzten 70 Jahren erreicht wurde, während wir mit Zuversicht und Enthusiasmus in die Zukunft blicken.«