In seiner Predigt würdigte der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, die Lebensleistung der verstorbenen Königin. Menschen, die »liebend dienen«, seien selten, sagte er. »Anführer, die liebend dienen, sind noch seltener«. Doch werde man sich noch lange an die Dienenden erinnern, »wenn die, die sich an Macht und Privilegien klammern, vergessen sind«.

Die verstorbene Queen hatte einst gelobt, ihr ganzes Leben ihrem Volk zu dienen. Noch zwei Tage vor ihrem Tod im Alter von 96 Jahren hatte sie die neue britische Premierministerin Liz Truss ernannt und empfangen.